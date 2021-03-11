لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا، الخميس، إن سلامة المرضى هي "الأولوية القصوى"، بعد أن علقت عدة دول أوروبية استخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وأكدت أسترازينيكا، في بيان لها أن "سلامة المرضى هي الأولوية القصوى للشركة. لدى المنظمين معايير واضحة وصارمة للفعالية والسلامة للموافقة على أي دواء جديد، بما في ذلك لقاح أسترازينيكا".

وأضافت الشركة أنه "تمت دراسة سلامة اللقاح على نطاق واسع في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وتؤكد البيانات التي راجعها النظراء أن اللقاح جيد التحمل بشكل عام".

وقالت أيسلندا والنرويج والدنمارك، الخميس، إنها أوقفت جميع استخدامات لقاح أسترازينيكا، لأنها تحقق في تقارير عن حدوث جلطات دموية في بعض المرضى الذين تم تلقيحهم.

وعلقت عدة دول أوروبية أخرى استخدام دفعات محددة من لقاح أسترازينيكا.