أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت إدارة الصحة الآيسلندية والمعهد النرويجي للصحة العامة، الخميس، إن أيسلندا والنرويج علقتا استخدام جميع لقاحات أسترازينيكا، حيث تحقق وكالة الأدوية الأوروبية - الجهة المنظمة للأدية في الاتحاد الأوروبي - في تقارير عن وفاة مريض في الدنمارك، بسبب جلطات الدم بعد تلقيحه.

في حديث لـCNN، قال كجارتان نجالسون، مساعد مدير الصحة في أيسلندا، إنه على الرغم من عدم وجود تقارير عن إصابة المرضى بجلطات دموية في البلاد، إلا أنهم ينتظرون المشورة من وكالة الأدوية الأوروبية. وأضاف: "إن نقص البيانات في الوقت الحالي هو ما يثير قلقنا".

في غضون ذلك، أصدر المعهد النرويجي للصحة العامة بيانًا قال فيه إن الدولة اختارت أيضًا "إيقاف" التطعيم بلقاح أسترازينيكا بعد تقرير عن وفاة في الدنمارك نتيجة جلطة دموية.

ويشير البيان النرويجي أيضًا إلى أنه تم الإبلاغ عن حالات جلطات دموية بعد وقت قصير من تلقي اللقاح في النرويج، لكن "بشكل رئيسي لدى كبار السن حيث يوجد غالبًا مرض أساسي آخر أيضًا".

ولم تشر النرويج ولا أيسلندا إلى متى سيستمر التعليق.

في وقت سابق الخميس، قررت الدنمارك تعليق استخدام لقاح أكسفورد - أسترازينيكا لمدة 14 يومًا "كإجراء احترازي"، حيث تحقق في "علامات الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة في شكل جلطات دموية مميتة"، بحسب وزير الصحة الدنماركي ماغنوس هيونكي، الخميس.

من جانبها، قالت شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا، الخميس، إن سلامة المرضى هي "الأولوية القصوى" لها، وأضافت في بيان: "لدى المنظمين معايير واضحة وصارمة للفعالية والسلامة للموافقة على أي دواء جديد، بما في ذلك لقاح أسترازينيكا".

وقالت الشركة إنه "تمت دراسة سلامة اللقاح على نطاق واسع في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وتؤكد البيانات التي راجعها الأقران أن اللقاح جيد التحمل بشكل عام".

ويوم الأربعاء، قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنه "لا يوجد حاليًا أي مؤشر على أن التطعيم تسبب في هذه الحالات، والتي لم يتم إدراجها ضمن الآثار الجانبية لهذا اللقاح".

على الرغم من أن العديد من الدول الأوروبية قد علقت هذا الأسبوع استخدام اللقاحات من مجموعة محددة من الجرعات - دفعة ABV5300 - بعد تقارير عن حدوث جلطات دموية في عدد قليل من المرضى، فإن الدنمارك وأيسلندا والنرويج هي أول من أوقف استخدام جميع لقاحات أسترازينيكا.

وقررت إيطاليا الخميس الماضي "كإجراء احترازي" حظر استخدام جرعات اللقاح من مجموعة أسترازينيكا ABV2856، بسبب "ردود الفعل العكسية"، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى حول ماهية هذه التفاعلات.