المدير السابق لمركز السيطرة على الأمراض يكشف رأيه علناً لأول مرة في منشأ فيروس كورونا

فريق منظمة الصحة العالمية في ووهان يغادر الحجر الصحي.. ويبدأ تحقيقه في منشأ كورونا

بحثاً عن منشأ فيروس كورونا.. خبراء يصلون الى ووهان

(CNN Health)-- أنهت منظمة الصحة العالمية تقريرها حول منشأ فيروس كورونا، حسبما قال بيتر بن أمبارك، رئيس فريق تحقيق المنظمة في كوفيد - 19، في إفادة إعلامية للمنظمة الجمعة.

وقال بن أمبارك، إن مسودة تقرير منظمة الصحة العالمية قد اكتملت الآن، وهي تخضع لفحوصات نهائية مع خبراء مطلعين على المحتوى.

ووصفها بأنها "عملية مؤلمة" لتحرير وترجمة التقرير المؤلف من 400 صفحة، لكن محتوى التقرير قد اكتمل الآن.

وقال أمبارك إنه يتوقع نشر التقرير للجمهور في غضون الأيام القليلة المقبلة.

كان فريق منظمة الصحة العالمية قد زار مدينة ووهان الصينية، أول بؤرة لتفشي الوباء، في فبراير/شباط الماضي. وخلال زيارته حقق الفريق في أصول فيروس كورونا.