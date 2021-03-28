بظل الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان.. إليك 5 نصائح ذهبية للحفاظ على سلامة أسنان طفلك

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المهم الاعتناء بصحة أسنان أطفالنا من الآن، فقد يؤدي التأخير في توفير الرعاية الوقائية إلى إصابة الأطفال بالمزيد من التسوس.

وفي ظل الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان، والذي يستمر من 25 مارس/آذار إلى 31 مارس/آذار، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشئون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، عدة نصائح عن الحفاظ على سلامة أسنان الأطفال، عبر موقع "تويتر". 

5 نصائح للحفاظ على سلامة أسنان طفلك:

  • احم أسنان طفلك بالفلورايد
  • إذا لاحظت تغيراً في لون أسنان طفلك، إذهب للطبيب
  • نظف أسنان الطفل بمجرد ظهور أول سن
  • قدم لهم الطعام النافع
  • لا تضع طفلك في السرير ومعه الرضاعة
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