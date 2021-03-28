بحالة واحدة فقط..يمكنك زيارة طبيب الأسنان في ظل جائحة فيروس كورونا..ما هي؟

هل تعلم أن ممارسة الرياضة لها أضرار سلبية على أسنانك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المهم الاعتناء بصحة أسنان أطفالنا من الآن، فقد يؤدي التأخير في توفير الرعاية الوقائية إلى إصابة الأطفال بالمزيد من التسوس.

وفي ظل الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان، والذي يستمر من 25 مارس/آذار إلى 31 مارس/آذار، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشئون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، عدة نصائح عن الحفاظ على سلامة أسنان الأطفال، عبر موقع "تويتر".

٥ نصائح ذهبية للحفاظ على سلامة أسنان طفلك .. #صحتي_تبدأ_بفمي #الأسبوع_الخليجي_لصحة_الفم_والأسنان #مجمع_الملك_عبدالله_الطبي بجدة #مركز_طب_الأسنان_التخصصي https://t.co/XGPmpB0f0W

5 نصائح للحفاظ على سلامة أسنان طفلك: