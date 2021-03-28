وزير الصحة الأردني: نعتقد أن كل الناس على أرض الأردن لهم الحق في أخذ اللقاح بمن فيهم اللاجئين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المُطبقة إلى منتصف مايو أيار المقبل، وسط تحذيرات من ظروف "مٌقلقة" لوضع الوباء.

وقال وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، خلال مؤتمر صحفي، إن المملكة شهدت زيادة كبيرة في أعداد الوفيات والإصابات ونسب الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا، وذلك خلال الأسابيع الماضية "ما يعني وصول الأردن إلى مستويات مقلقة".

وأوضح دودين أن رئيس الحكومة بشر الخصاونة أصدر بلاغاً بتمديد العمل بساعات الحظر الليلي، وحظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة، والقطاعات المغلقة حتى 15 مايو أيار المقبل.

وهو ما يعني استمرار ساعات الحظر الليلي من السابعة مساءً للأفراد، والسادسة مساءً للمنشآت وحتّى السادسة صباحاً.

وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية إن "الأسبوع الحالي سيتخلّله الإعلان عن إجراءات ذات أثر تخفيفي وتحفيزي للاقتصاد، تسعى الحكومة من خلالها إلى التخفيف عن المواطنين من خلال تحفيز الاقتصاد، في ظلّ التداعيات الصعبة التي خلّفتها جائحة كورونا"، بحسب ما أوردته قناة "المملكة" الرسمية.

وأشار دودين إلى أنه يجري دراسة ومراجعة الإجراءات، متوقعًا إعلانها قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وقال دودين إن الأردن تجاوز "حاجز المئة وفاة يوميًا بين المصابين بالفيروس، وقرابة 10 آلاف إصابة ونسبة 20% من الفحوص الإيجابية".

وحسب بيان للحكومة ووزارة الصحة، كان هناك 7183 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا، ليصل إجمالي عددها إلى 589,316 حالة.

في حين تم تسجيل 82 حالة وفاة جديدة، لتصبح الحصيلة الكلية للوفيات 6554 حالة.