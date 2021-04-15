4 طرق للتعامل مع الكمية الزائدة من الخبز بلا هدر الطعام

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فائض الخبز يمكن حفظه بطرق عديدة لاستخدامه في وقت لاحق.

وشاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بعض النصائح للاستفادة من الكميات الزائدة من الخبز، وذلك بدلاً من رميه في القمامة، وهدر الطعام.

وهناك طرق عديدة لاستخدامه في وقت لاحق.

4 نصائح للإستفادة من فائض الخبز:

  • تقطيعه إلى مكعبات وتحميصه: ويمكن استخدامه في السلطات، والشوربات، أو إضافة بعض النكهات عليه
  • تجفيفه وطحنه: يمكن استخدامه كبقسماط
  • عند شراء كميات زائدة عن الحاجة: وزع الخبز في أكياس لتجميده
  • الخبز الأبيض: عندما يأتي الأمر لخبز "الصامولي"، أو الخبز المُحمص "التوست"، بالإمكان تجفيفه ليصبح مثل الشابورة
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