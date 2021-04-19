لصيام صحي برمضان.. 7 نصائح يجب على مرضى السكري اتباعها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع بدء شهر رمضان، قد يتساءل مرضى السكري عما إذا كان بإمكانهم التمتع بصيام صحي.
وعبر موقع "تويتر"، شاركت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، بعض النصائح التي يمكن لمرضى السكري اتباعها من أجل تحقيق صيام صحي.
في #رمضان تختلف أوقات الوجبات وبالنسبة لمريض السكري يتغير نظام أدويته بالكامل💊 اتبع هذه النصائح لصيام صحي وسكري متوازن -بإذن الله-👇🏼 #صم_بصحة https://t.co/IuNnJWFToo
نصائح لمرضى السكري في رمضان:
- احرص على مراجعة الطبيب لمعرفة إمكانية الصيام بأمان، وضبط الجرعات
- تناول الدواء بانتظام وفقاً للتعليمات
- تجنب الإفراط في تناول الطعام عن طريق تقسيم الإفطار إلى عدة وجبات
- واصل النشاط البدني الخفيف إلى المتوسط، وخاصةً في المساء
- أكثر من شرب الماء بعد الإفطار
- قلل من تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون
- اختبر مستوى الجلوكوز في الدم يومياً، قبل وبعد ساعتين من الإفطار، وقبل السحور، وفي منتصف اليوم