6 خطوات لممارسة المشي الصحي والسليم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلجأ الكثير من الأشخاص إلى ممارسة المشي بشكل منتظم للحفاظ على صحتهم، لذلك من المهم جداً أن تكون على دراية ببعض الخطوات حتى تمارس هذه الرياضة بشكل سليم.

6 نصائح لممارسة المشي السليم🏃🏻‍♂️ اعرفها وشارك معنا في تحدي المشي على تطبيق صحتي💪🏼 #امش30 #عش_بصحة https://t.co/7EJSgLewrZ

وإليكم 6 نصائح ستساعدكم على اتباع نهج صحي أثناء المشي بحسب تغريدة نشرها حساب "عش بصحة"، وهي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة السعودية، عبر "تويتر":

الحفاظ على استرخاء الرقبة والأكتاف والظهر وعدم الانحناء للأمام

تحريك الذراعين بحرية مع انحناء بسيط بالمرفقين

شد عضلات البطن مع استرخاء الظهر

المشي بسلاسة مع جعل كعب القدم يلامس الأرض أولًا ثم الأصابع

مراعاة مرونة حركة الركبة وعدم تحريك الساق والفخذ معاً

رفع الرأس والنظر إلى الأمام

فقط بنص ساعة من المشي؛ ينتعش يومك🤩🚶🏻‍♂️ #امش30 #عش_بصحة https://t.co/IOzg1XrpfC

كما يمكن لنصف ساعة من المشي أن تحسن من صحتك بطرق مختلفة، وفقاً لما ذكره حساب "عش بصحة"، عبر "تويتر".

إليكم فوائد المشي: