لا تذهب إذا كنت جائعاً.. إليك 5 نصائح للتسوق بشكل صحي في رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تشرب الشاي أو القهوة عادةً عند السحور؟ قد ترغب بتجنب ذلك من الآن فصاعداً من أجل التقليل من شعور العطش في رمضان.

وإذا كنت من الأشخاص الذين يشعرون بالعطش الشديد أثناء الصيام، فقد لا يعود ذلك لقلة شربك للماء فقط، بل إنه قد يكون أيضاً بسبب الأطعمة التي تتناولها.

وعبر تويتر، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة (صحة جدة)، بعض التعليمات للمساعدة على تجنب العطش خلال الصيام.

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إليك 4 نصائح لتجنب العطش أثناء الصيام في رمضان: