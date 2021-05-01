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هل تشعر بالعطش الشديد أثناء الصوم؟.. إليك 4 نصائح لتجنبه خلال شهر رمضان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تشرب الشاي أو القهوة عادةً عند السحور؟ قد ترغب بتجنب ذلك من الآن فصاعداً من أجل التقليل من شعور العطش في رمضان.

وإذا كنت من الأشخاص الذين يشعرون بالعطش الشديد أثناء الصيام، فقد لا يعود ذلك لقلة شربك للماء فقط، بل إنه قد يكون أيضاً بسبب الأطعمة التي تتناولها.

وعبر تويتر، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة (صحة جدة)، بعض التعليمات للمساعدة على تجنب العطش خلال الصيام.

إليك 4 نصائح لتجنب العطش أثناء الصيام في رمضان:

  • أكثر من استهلاك السوائل خلال فترة الإفطار
  • تجنب الأطعمة المالحة، والمتبلة، والوجبات السريعة
  • تجنب مصادر الكافيين قبل فترة الإمساك مثل الشاي والقهوة
  • تجنب الحلويات مثل الكعك، والكنافة، وغيرها
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