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سيدني، أستراليا (CNN)-- هددت أستراليا بسجن أي شخص يدخل البلاد من الهند، بما في ذلك مواطنيها، فيما سجلت الهند رقمًا قياسيًا للإصابات الجديدة لم تسجله أي دولة خلال يوم واحد.

سيتم منع أي شخص كان في الهند خلال الـ14 يومًا الماضية من دخول أستراليا اعتبارًا من يوم الاثنين، وفقًا لبيان وزارة الصحة الصادر السبت.

وقال البيان: "إذا دخلوا، فسيواجهون عقوبة محتملة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات بموجب قانون الأمن الحيوي الأسترالي".

وجاء في البيان أن "تقييم المخاطر الذي أبلغ عن القرار استند إلى نسبة المسافرين الأجانب في الحجر الصحي في أستراليا الذين أصيبوا بعدوى في الهند".

و"هناك حوالي 9 آلاف مواطن أسترالي في الهند مسجلين على أنهم يريدون العودة إلى أستراليا"، وفقًا للحكومة الفيدرالية.

ويمكن فقط للمواطنين الأستراليين والمقيمين الدائمين والمسافرين من نيوزيلندا دخول أستراليا، مع استثناءات قليلة.

ويجب أن يقضي جميع الوافدين إلى البلاد 14 يومًا في الحجر الصحي الذي تديره الدولة.

في سياق متصل، أبلغت الهند السبت عن تسجيلها 401993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية - وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها البلاد 400 ألف حالة في يوم واحد.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في البلاد أكثر من 19 مليون حالة منذ ظهور الوباء.

ويمثل السبت اليوم العاشر على التوالي لتسجيل أكثر من 300 ألف حالة يومية، وفقًا لإحصاء CNN للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الهندية.

وهي المرة الأولى التي تسجل فيها أي دولة حول العالم أكثر من 400 ألف إصابة جديدة في يوم واحد.

كما أبلغت الهند عن 3523 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالوباء، مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 211,853. وهو اليوم الرابع على التوالي الذي يتجاوز فيه العدد اليومي للوفيات 3 آلاف حالة.

وحتى مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، تم إعطاء ما يزيد عن 154 مليون جرعة لقاح. وتلقى ما مجموعه أكثر من 27 مليون شخص جرعاتهم الثانية - أي ما يعادل 2.1٪ من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الصحة.

وأطلقت الهند حملة التطعيم في 16 يناير/ كانون الثاني، ووسعت البرنامج ليشمل كل شخص فوق سن 18 يوم السبت.