6 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم خلال شهر رمضان

ما هي الوجبات الخفيفة المناسبة لتناولها في شهر رمضان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد الحفاظ على صحة جسمك خلال شهر رمضان؟ وقدمت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، عدة نصائح غذائية من شأنها تقوية مناعتك خلال هذا الشهر.. ما أبرزها؟

اشرب كمية كافية من المياه بين فترتي الإفطار والسحور

تجنب اللحوم المصنعة لأنها مليئة بالدهون والملح

تناول كميات معتدلة من الدهون والزيوت

تناول كميات قليلة من الملح والسكريات

تناول الأطعمة الطازجة طيلة الشهر

تجنب تناول الطعام في الخارج

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية أيضاً إرشادات إضافية للحفاظ على صحتك خلال شهر رمضان، وهي:

الاهتمام بتناول الخضار والفاكهة

استخدم طرق طهي صحية وتجنب التحمير

احرص على تناول وجبة تحتوي على كميات معتدلة من جميع العناصر الغذائية

من المفضل إعداد الطعام بالمنزل

الامتناع عن التدخين

ويمكنك أيضاً تقوية مناعة جسمك، خاصة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال تناول الأغذية الغنية بفيتامين (سي)، مثل البرتقال، والفراولة، والجوافة، والفلفل الحلو الملون، والبروكلي، والسبانخ.