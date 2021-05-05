أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن مصر ستفرض بعض القيود على المطاعم والمراكز التجارية والمقاهي لمدة أسبوعين اعتبارًا من الخميس حتى 21 مايو/ أيار الحالي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وستطلب القيود الجديدة إغلاق المطاعم والمراكز التجارية والمقاهي والمحلات التجارية في التاسعة مساءً يوميًا.

وقالت صحيفة الأهرام الحكومية إن القيود ستشمل إغلاق الشواطئ والحدائق العامة مع حظر التجمعات العامة وحفلات الزفاف ، لكن صلاة العيد ستسمح في المساجد.

وتهدف القيود إلى الحد من زيادة الحالات خلال عطلة عيد الفطر القادمة عندما يحتفل العديد من المصريين بالخروج أو السفر عبر البلاد.

وحذّر المسؤولون المصريون سابقًا من زيادة أعداد فيروس كورونا في جميع أنحاء مصر خلال فترة رمضان الماضية، ومع ذلك، وبسبب قلقهم من التأثير الاقتصادي، لم تفرض البلاد إغلاقًا صارمًا منذ العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في مصر 231803 حالة و13591 حالة وفاة. ولدى البلاد حملة تطعيم مستمرة باستخدام لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا.