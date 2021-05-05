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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تود اتباع نظام صحيح لتناول الطعام خلال شهر رمضان؟ تقدم وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بضعة نصائح يمكنك اتباعها خطوة بخطوة.

مع آذان المغرب

الإفطار على التمر واللبن والماء

احتس قليلاً من الشوربة الدافئة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية أنه يمكنك أخذ استراحة لصلاة المغرب، ثم تناول وجبة الإفطار بعدها.

وجبة الإفطار

وجبة متوازنة تحتوي على كافة العناصر الغذائية بكميات معتدلة (نشويات، وبروتينات، وخضار، إلخ).

وتنصح وزارة الصحة بتوزيع وجبة الإفطار على مرتين.

بين الإفطار والسحور

شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من المياه

تجنب المشروبات الغازية والجاهزة المحلاة بالسكر

شرب العصائر الطبيعية

يفضل تناول الفاكهة الطازجة والمجففة

لا يوجد مانع من تناول الحلويات الرمضانية ولكن بكمية قليلة (الحلويات المعدة صحياً بقليل من الدهون، مع وضع فاكهة للتزيين بدلاً من الكريمة).

وجبة السحور

وتُفضّل وزارة الصحة والسكان المصرية تأخير السحور إلى قُبيل الفجر، وتناول ما يلي: