لنمط حياة صحي برمضان..هذا ما يجب أن يلتزم به مرضى الروماتيزم

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ما هي الوجبات الخفيفة المناسبة لتناولها في شهر رمضان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يتساءل مرضى الروماتيزم عما يجب عليهم الالتزام به خلال شهر رمضان لتحقيق نمط حياة صحية.

وشارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة" عبر موقع "تويتر" أهم الإرشادات التي يُنصح مرضى الروماتيزم باتباعها خلال شهر رمضان، عندما يأتي الأمر لـ3 جوانب، وهي الأدوية، والأطعمة، والرياضة.

وإليك بعض النصائح لنمط حياة صحي لمرضى الروماتيزم في رمضان:

الأدوية

وعندما يأتي الأمر للأدوية، يجب عدم إيقاف استخدامها خلال شهر رمضان، ولكن، يمكنك تغيير أوقاتها.

ويمكن أخذ الحبوب بعد الإفطار، وقبل السحور.

وأما الإبر البيولوجية التي تؤخذ تحت الجلد، فيجب استخدامها في وقتها المحدد، وهي لا تُفطر الصائم.

إرشادات ونصائح لنمط حياة صحي لمرضى الروماتيزم في رمضان #مستشفى_الملك_فهد بجدة #مستشفى_العزيزية_للأطفال https://t.co/7R8hwGnHDR

ويجب أن تُستخدم الإبر البيولوجية التي تؤخذ في الوريد في أوقاتها المحددة، ويجدر بالذكر أنها تُفطر الصائم.

ومن الضروري مراجعة الطبيب المُعالج عندما يأتي الأمر لتنظيم جرعات الأدوية.

الأطعمة

ومن ناحية الطعام، يُنصح المرضى بتناول الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة، والتي تقاوم الإلتهابات، وتحد من فرص الإصابة بها.

ويمكنهم تناول المزيد من الوجبات الصحية عن طريق إضافة الفاكهة، والعصائر، والخضار إلى نظامهم الغذائي، والتقليل من الدهون، والكربوهيدرات.

الرياضة

ويُنصح المرضى بالاستمرار في ممارسة التمارين الرياضية في حال عدم نشاط المرض.

وتُمثل صلاة التراويح تمريناً رياضياً حركياً، وهي تحافظ على ليونة المفاصل.