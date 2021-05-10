هل يضر التبرع بالدم الصائم خلال رمضان؟ إليكم الإجابة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يختار البعض تجنب التبرع بالدم خلال شهر رمضان، ولكن، هل يؤدي القيام بذلك إلى أضرار صحية حقاً؟

ويمكن ملاحظة عزوف بعض الأشخاص عن التبرع بالدم في رمضان بسبب تخوفهم من خطورة ذلك، وفقاً لما ذكره مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الصحة في سلطنة عُمان عبر "تويتر".

وأكد الفيديو أن التبرع بالدم عملية آمنة، ولا تسبب أضراراً صحية على المُتبرع، إذ يتم تعويض السوائل خلال 24 ساعة.

🔴التبرع بالدم عملية آمنه ولا تسبب ضرر على الصائم حيث يتم تعويض السوائل خلال ٢٤ ساعة. #دمتم_بعافية #رمضان_كريم #تثقيف_صحي #وعيك_صحة https://t.co/CH65BszTh3

ويمكن التبرع بالدم بعد الإفطار، ويُنصح المتبرعين بشرب كميات كبيرة من السوائل قبل وبعد القيام بعملية التبرع.

وإليك أهم الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المتبرع بالدم: