اضطراب هضمي شائع في رمضان..4 نصائح لتجنب الإمساك

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن تساءلت عن سبب معاناتك من الإمساك أحياناً خلال شهر رمضان؟ إليك مسبباته، وطرق تجنبه أيضاً.

وتُعتبر المعاناة من الإمساك خلال شهر رمضان أمراً شائعاً، بحسب ما ذكره مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الصحة بسلطنة عُمان عبر "تويتر".

ويحصل الإمساك خاصةً في الأيام الأولى من رمضان بسبب التغير المفاجئ لمواعيد العمل، وتناول الوجبات، ونظام النوم، وعدم شرب كميات كافية من السوائل، إضافةً إلى قلة الحركة.

الإمساك هو أحد الاضطرابات الهضمية التي تحدث في شهر رمضان #دمتم_بعافية #رمضان_كريم #تثقيف_صحي #وعيك_صحة https://t.co/hSJsiQZDKl

وإليك بعض النصائح لكيفية التغلب على الإمساك خلال شهر رمضان:

احرص على أن يتضمن طعام السحور على وجبات غنية بالألياف، وهي موجودة في الخضار والفاكهة الطازجة

استبدل الحلويات بالفاكهة

اشرب كمية كافية من السوائل بين فترتي الإفطار والسحور

احرص على ممارسة النشاطات الحركية التي تنشط الجهاز الهضمي

وبالنسبة لعلاج الإمساك، فيعتمد الأمر على سببه، ومدته، وشدته.

ومن المهم أخذ المشورة الطبية في حال تفاقم الحالة، وشدتها.