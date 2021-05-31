دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت اللجنة المصرية العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الأحد، عودة العمل وفق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمراكز التجارية، والمقاهي، والمطاعم، من الخامسة صباحًا إلى الواحدة بعد منتصف الليل، بداية من أول يونيو/حزيران المقبل.

وفي مطلع مايو/أيار الحالي، منعت الحكومة المصرية الأنشطة التجارية في الفترة من التاسعة مساءً إلى السادسة صباحًا، مع تصاعد في موجة الإصابات بفيروس كورونا.

وفي اجتماعها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حذّرت اللجنة المنشآت المخالفة للمواعيد بتوقيع غرامات عليها، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، منها منع تقديم "الأرجيلة".

وأقرت اللجنة استمرار حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط.

وأشارت اللجنة المصرية العليا لمكافحة فيروس كورونا إلى أن الحكومة تعاقدت على شراء 20 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي، و20 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون.

وأفادت اللجنة أن السلطات الصحية انتهت من تطعيم العاملين في الفنادق والمنشآت السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر، فيما قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد خلال الاجتماع أنها مصمر ستتسلم 3,9 مليون جرعة لقاح حتى منتصف يونيو/حزيران المقبل.

وأوضحت زايد أنه إلى جانب خطوات تصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني في مصر، وخطة التوريد حتى نهاية هذا العام التي تقدر بنحو 40 مليون جرعة، فإننا نتوقع وصول مليوني جرعة في النصف الأول من يونيو/ حزيران المقبل من لقاحي سينوفاك وسينو فارم الصينيين، بخلاف 1,9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا ضمن اتفاقية كوفاكس.

وحتى يوم السبت، وصل إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا المسجلة في مصر 260,659، مع 15009 حالات وفاة.