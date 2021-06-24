يجب استهلاكه بغضون 3 أيام.. إليك خطوات حفظ البيض المطبوخ

البيض جيد أم لا؟ وما هي الآثار الصحية المرتبطة بتناوله؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أنه يجب استهلاك البيض المطبوخ في غضون 3 إلى 4 أيام؟

وإليك المزيد من النصائح التي تتعلق بالحفاظ على سلامة البيض، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عبر موقع "تويتر".

يُمكن حفظ بقايا البيض المطبوخ في الثلاجة، وتُستخدم خلال 3 إلى 4 أيام. #السالمونيلا_وعي_ووقاية #الغذاء_والدواء https://t.co/WYBIw9mfRE

4 نصائح لسلامة البيض عند حفظه: