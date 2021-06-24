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يجب استهلاكه بغضون 3 أيام.. إليك خطوات حفظ البيض المطبوخ

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أنه يجب استهلاك البيض المطبوخ في غضون 3 إلى 4 أيام؟

وإليك المزيد من النصائح التي تتعلق بالحفاظ على سلامة البيض، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عبر موقع "تويتر".

4 نصائح لسلامة البيض عند حفظه:

  • عند تبريد كمية كبيرة من بقايا البيض الساخنة، قم بتقسيمها إلى عدة حاويات حتى تبرد بسرعة
  • حفظ البيض في الثلاجة بحرارة 5 درجات مئوية
  • تُحفظ بقايا البيض المطبوخ في الثلاجة، ويتم استخدامها في غضون 3 إلى 4 أيام
  • لا ينبغي تجميد البيض غير المطبوخ في قشرته
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