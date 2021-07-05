لا يتعلق الأمر بطعامك فقط.. إليك 7 خطوات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا تنحصر طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم بما تتناوله فقط، إذ يتضمن خطوات عديدة أيضاً.
وشارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، بتغريدة على "تويتر" بعض النصائح المفيدة لتحقيق ذلك.
7 طرق للوقاية من ارتفاع ضغط الدم:
- تناول الطعام الصحي الغني بالفاكهة الطازجة، والخضار، والحبوب الكاملة، والبروتينات
- قلل من تناول ملح الطعام بحيث لا يتجاوز 5 غرامات يومياً، أي ملعقة شاي صغيرة
- تابع قياس الضغط بانتظام
- قلل من الطعام الغني بالدهون المشبعة
- تجنب التدخين لأنه مضر بالأوعية الدموية، ويقسي الشرايين
- حافظ على وزن صحي
- مارس الرياضة لـ150 دقيقة في الأسبوع