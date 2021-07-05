لا يتعلق الأمر بطعامك فقط.. إليك 7 خطوات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا تنحصر طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم بما تتناوله فقط، إذ يتضمن خطوات عديدة أيضاً.

وشارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، بتغريدة على "تويتر" بعض النصائح المفيدة لتحقيق ذلك.

كيف تقي نفسك من ارتفاع ضغط الدم؟ https://t.co/lKWh1AIEaB

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