إليكم قائمة بالدول التي تستخدم لقاح "فايزر" للحماية من فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في خضم جائحة "كوفيد-19" وظهور تحورات جديدة أشد فتكاً وأكثر قابلية للانتقال، تلجأ دول العالم إلى اللقاحات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية إذناً باستخدام لقاح "فايزر" المضاد لـ"كوفيد-19" في حالات الطوارئ بموجب بروتوكول الاستعمالات الطارئة في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

ويُعد لقاح "فايزر-بيو إن تك" المضاد لـ"كوفيد-19" فعّال بنسبة 95% ضد أعراض عدوى فيروس مرض "كوفيد-19" المصحوبة بالأعراض، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

وإليكم قائمة بالدول العربية ودول العالم التي تستخدم لقاح "فايزر -بيو إن نك" للحماية من فيروس كورونا المستجد.

الدول العربية التي تستخدم لقاح "فايزر"

دولة الإمارات العربية المتحدة

المملكة العربية السعودية

سلطنة عمان

قطر

الكويت

البحرين

الأردن

ليبيا

لبنان

العراق

السودان

تونس

دول العالم التي تستخدم لقاح "فايزر"