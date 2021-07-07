إليكم قائمة بالدول التي تستخدم لقاح "فايزر" للحماية من فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في خضم جائحة "كوفيد-19" وظهور تحورات جديدة أشد فتكاً وأكثر قابلية للانتقال، تلجأ دول العالم إلى اللقاحات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية إذناً باستخدام لقاح "فايزر" المضاد لـ"كوفيد-19" في حالات الطوارئ بموجب بروتوكول الاستعمالات الطارئة في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
ويُعد لقاح "فايزر-بيو إن تك" المضاد لـ"كوفيد-19" فعّال بنسبة 95% ضد أعراض عدوى فيروس مرض "كوفيد-19" المصحوبة بالأعراض، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.
وإليكم قائمة بالدول العربية ودول العالم التي تستخدم لقاح "فايزر -بيو إن نك" للحماية من فيروس كورونا المستجد.
الدول العربية التي تستخدم لقاح "فايزر"
- دولة الإمارات العربية المتحدة
- المملكة العربية السعودية
- سلطنة عمان
- قطر
- الكويت
- البحرين
- الأردن
- ليبيا
- لبنان
- العراق
- السودان
- تونس
دول العالم التي تستخدم لقاح "فايزر"
- أفغانستان
- ألبانيا
- أندورا
- أروبا
- أستراليا
- النمسا
- البحرين
- بنغلاديش
- بلجيكا
- برمودا
- بوتان
- بوليفيا
- بونير سينت أوستاتيوس وسابا
- البوسنة والهرسك
- البرازيل
- بلغاريا
- كندا
- الرأس الأخضر
- جزر كايمان
- تشيلي
- كولومبيا
- كوستاريكا
- كرواتيا
- كوراساو
- قبرص
- التشيك
- الدنمارك
- جمهورية الدومينيكان
- الإكوادور
- السلفادور
- إنجلترا
- إستونيا
- جزر فارو
- فنلندا
- فرنسا
- ألمانيا
- جبل طارق
- اليونان
- غيرنسي
- هندوراس
- هونغ كونغ
- هنغاريا
- أيسلندا
- أيرلندا
- جزيرة مان
- إسرائيل
- إيطاليا
- اليابان
- جيرسي
- لاتفيا
- ليختنشتاين
- ليتوانيا
- لوكسمبورغ
- ماكاو
- ماليزيا
- جزر المالديف
- مالطا
- المكسيك
- مولدوفا
- موناكو
- منغوليا
- الجبل الأسود
- هولندا
- كاليدونيا الجديدة
- نيوزيلندا
- مقدونيا الشمالية
- شمال قبرص
- أيرلندا الشمالية
- النرويج
- بنما
- بيرو
- الفلبين
- بولندا
- البرتغال
- رومانيا
- رواندا
- سان مارينو
- السعودية
- اسكتلندا
- صربيا
- سنغافورة
- سانت مارتن (الجزء الهولندي)
- سلوفاكيا
- سلوفينيا
- جنوب أفريقيا
- كوريا الجنوبية
- إسبانيا
- السودان
- السويد
- سويسرا
- تركيا
- جزر تركس وكايكوس
- أوكرانيا
- بريطانيا
- أمريكا
- أوروغواي
- ويلز