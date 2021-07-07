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إليكم قائمة بالدول التي تستخدم لقاح "فايزر" للحماية من فيروس كورونا

صحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في خضم جائحة "كوفيد-19" وظهور تحورات جديدة أشد فتكاً وأكثر قابلية للانتقال، تلجأ دول العالم إلى اللقاحات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.  

وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية إذناً باستخدام لقاح "فايزر" المضاد لـ"كوفيد-19" في حالات الطوارئ بموجب بروتوكول الاستعمالات الطارئة في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

ويُعد لقاح "فايزر-بيو إن تك" المضاد لـ"كوفيد-19" فعّال بنسبة 95% ضد أعراض عدوى فيروس مرض "كوفيد-19" المصحوبة بالأعراض، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

وإليكم قائمة بالدول العربية ودول العالم التي تستخدم لقاح "فايزر -بيو إن نك" للحماية من فيروس كورونا المستجد.

الدول العربية التي تستخدم لقاح "فايزر"

  • دولة الإمارات العربية المتحدة
  • المملكة العربية السعودية
  • سلطنة عمان
  • قطر
  • الكويت
  • البحرين
  • الأردن
  • ليبيا
  • لبنان
  • العراق
  • السودان
  • تونس

 

دول العالم التي تستخدم لقاح "فايزر"

  • أفغانستان
  • ألبانيا
  • أندورا
  • أروبا
  • أستراليا
  • النمسا
  • البحرين
  • بنغلاديش
  • بلجيكا
  • برمودا
  • بوتان
  • بوليفيا
  • بونير سينت أوستاتيوس وسابا
  • البوسنة والهرسك
  • البرازيل
  • بلغاريا
  • كندا
  • الرأس الأخضر
  • جزر كايمان
  • تشيلي
  • كولومبيا
  • كوستاريكا
  • كرواتيا
  • كوراساو
  • قبرص
  • التشيك
  • الدنمارك
  • جمهورية الدومينيكان
  • الإكوادور
  • السلفادور
  • إنجلترا
  • إستونيا
  • جزر فارو
  • فنلندا
  • فرنسا
  • ألمانيا
  • جبل طارق
  • اليونان
  • غيرنسي
  • هندوراس
  • هونغ كونغ
  • هنغاريا
  • أيسلندا
  • أيرلندا
  • جزيرة مان
  • إسرائيل
  • إيطاليا
  • اليابان
  • جيرسي
  • لاتفيا
  • ليختنشتاين
  • ليتوانيا
  • لوكسمبورغ
  • ماكاو
  • ماليزيا
  • جزر المالديف
  • مالطا
  • المكسيك
  • مولدوفا
  • موناكو
  • منغوليا
  • الجبل الأسود
  • هولندا
  • كاليدونيا الجديدة
  • نيوزيلندا
  • مقدونيا الشمالية
  • شمال قبرص
  • أيرلندا الشمالية
  • النرويج
  • بنما
  • بيرو
  • الفلبين
  • بولندا
  • البرتغال
  • رومانيا
  • رواندا
  • سان مارينو
  • السعودية
  • اسكتلندا
  • صربيا
  • سنغافورة
  • سانت مارتن (الجزء الهولندي)
  • سلوفاكيا
  • سلوفينيا
  • جنوب أفريقيا
  • كوريا الجنوبية
  • إسبانيا
  • السودان
  • السويد
  • سويسرا
  • تركيا
  • جزر تركس وكايكوس
  • أوكرانيا
  • بريطانيا
  • أمريكا
  • أوروغواي
  • ويلز
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