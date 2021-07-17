أخذ جرعتين من اللقاح.. إصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس كورونا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال وزير الصحة البريطاني، ساجيد جافيد، في مقطع فيديو نُشر على تويتر السبت، إنه أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال جافيد: "كنت أشعر بالدوار بعض الشيء الليلة الماضية، لذلك أجريت اختبار التدفق الجانبي هذا الصباح، الذي تبين أنه إيجابي"، مضيفًا أنه الآن يعزل نفسه في المنزل مع أسرته حتى يحصل على نتيجة اختبار PCR.

وقال وزير الصحة البريطاني، 51 عامًا، إنه تلقى جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس وأن أعراضه كانت حتى الآن "خفيفة جدًا".

وأعيد تعيين جافيد في حكومة بوريس جونسون وزيراً للصحة الشهر الماضي، بعد استقالة مات هانكوك.