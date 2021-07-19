تدخينها لساعة يساوي 100 سيجارة..لماذا عليك ترك الشيشة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعتقد أن استخدام الشيشة يؤثر على صحتك بشكل أقل مقارنةً بالسجائر؟

ويُعد كون ضرر الشيشة منخفضًا مقارنةً بضرر السجائر معلومة خاطئة، وفقاً لمقطع فيديو نشرته المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، عبر "موقع تويتر".

ووفقاً للفيديو، يُعتبر تدخين الشيشة لمدة ساعة معادلاً لتدخين 100 سيجارة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن كمية الدخان خلال جلسات الشيشة تبلغ ضعف كمية دخان السجائر التي تُعرف بخطرها بالفعل.

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وإلى جانب أمراض الرئة، يتعرض مدخن الشيشة إلى خطر الإصابة بأمراض القلب، والسرطان.