كل ما يجب أن تعرفه عن أكثر التمارين التي يتم الاستخفاف بها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما لا يكون المشي تمرينًا محبذًا بالنسبة للكثيرين منا، لكنه في الواقع أحد أفضل أشكال التمرينات المتاحة.. إليك السبب!

تظهر عشرات الدراسات أن هذا التمرين البسيط يُعرف بفوائده الكبيرة، التي تشمل تحسين الصحة البدنية والعقلية، وتعزيز مهارات الاتصال، وغيرها الكثير.

إليك بعض الأمور التي يجب أن تعرفها حول هذا التمرين البسيط! (ملاحظة مهمة: قبل البدء في أي برنامج رياضي جديد، استشر طبيبك. توقف فورًا إذا شعرت بألم).

وتقول المتخصصة في اللياقة البدنية في الرياضات المحترفة، دانا سانتاس، لشبكة CNN: "المشي هو أكثر التمارين التي يتم الاستخفاف بها، والتي تساعد على تصحيح الجسم، وحرق الدهون".

المشي يحسن صحتك

يمكن أن يساعدك نظام المشي على إنقاص الوزن، إضافة إلى خفض ضغط الدم والكوليسترول، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان.

ويقول تقرير خاص صادر عن كلية الطب بجامعة هارفارد بعنوان "المشي من أجل الصحة" أن المشي يمكن أن يساعد في مكافحة الأمراض والحالات الصحية الأخرى أكثر من أي شيء آخر.

مثال واحد: المشي لمدة ساعتين ونصف فقط في الأسبوع، أو أقل من 22 دقيقة في اليوم، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة مذهلة تصل إلى 30٪.

تحسين الذاكرة والقدرة المعرفية

وجدت دراسة نشرت في مجلة Neurology أن هناك صلة بين المشي وكمية أكبر من المادة الرمادية في الدماغ. وعلى سبيل المثال، أشار بحث من جامعة فيرجينيا في شارلوتسفيل إلى أن المشي يقلل من خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر لدى الرجال المسنين.

تحسين المزاج والتقليل من التوتر

يساعد المشي على تحسين المزاج، حتى إذا كان ذلك لبضع دقائق في اليوم، وهذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تمشي في الخارج وبين الطبيعة.

المشي يساعد على النوم

صحيح أن نظام المشي يساعدك على زيادة مستويات الطاقة لديك، لكن لا تقلق إذا كنت تعاني من الأرق.

ووفقًا لمؤسسة "أرثرايتس"، كانت النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 و75 عامًا، واللاتي يمشين لمدة ساعة كل صباح، أقل عرضة للإصابة بالأرق من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

يمكن أن يكون المشي تمرينًا شاقًا

إذا كنت ترغب في زيادة شدة التمرين، يمكنك المشي بأوزان يدوية، أو بحقيبة ظهر محملة. كما يمكنك المشي أيضًا أعلى التل بسرعة عدة مرات على التوالي.

لست بحاجة إلى المشي 10 آلاف خطوة في اليوم

في حين أن العديد من المجموعات تروج المشي لمسافة 10 آلاف خطوة في اليوم، وجدت الأبحاث التي تدعمها المعاهد الوطنية للصحة، والتي نُشرت في عام 2019، أنه كان لدى النساء الأكبر سنًا واللواتي مشين 4400 خطوة في اليوم معدل وفيات أقل من أولئك اللواتي يتخذن 2700 خطوة فقط.

تطوير الروابط الاجتماعية

تشير الدراسات إلى أن معدل وقوع الجرائم ينخفض عند تجول الناس بشكل متكرر في محيطهم. ويعتبر المشي المنتظم طريقة رائعة للتعرف على جيرانك، والروابط الاجتماعية مهمة في أي عمر.

المشي مجاني ويمكن القيام به في أي مكان

ليست هناك حاجة لعضوية الصالة الرياضية باهظة الثمن. كل ما عليك فعله هو ارتداء حذائك والخروج من الباب.