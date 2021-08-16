5 خطوات حتى لا تنسى شرب الماء خلال فصل الصيف

أعراضه مشابهة للجفاف.. كيف يمكن للإفراط في شرب الماء أن يشكل خطرًا على صحتك؟

ما هي كمية الماء التي نحتاج حقاً إلى شربها في اليوم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع حلول فصل الصيف وإرتفاع درجة الحرارة، تكثر الإرشادات والنصائح حول أهمية الإكثار من شرب الماء، للحفاظ على رطوبة الجسم.

ولكن، هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يشربون الماء بكثرة، ولا يجعله بعضهم جزءًا رئيسيًا من روتينهم اليومي.

ونشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بعض الخطوات التي ستساعدك على تذكر شرب الماء بشكل أكبر.. ما أبرزها؟