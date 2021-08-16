5 خطوات حتى لا تنسى شرب الماء خلال فصل الصيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع حلول فصل الصيف وإرتفاع درجة الحرارة، تكثر الإرشادات والنصائح حول أهمية الإكثار من شرب الماء، للحفاظ على رطوبة الجسم.
ولكن، هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يشربون الماء بكثرة، ولا يجعله بعضهم جزءًا رئيسيًا من روتينهم اليومي.
ونشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بعض الخطوات التي ستساعدك على تذكر شرب الماء بشكل أكبر.. ما أبرزها؟
- ضع زجاجة الماء أمام عينيك طوال اليوم حتى لا تنسى أو تتكاسل عن شرب الماء
- اجعل الماء جزءًا من عاداتك الصباحية والمسائية
- تمرّن على شرب الماء قبل تناول الطعام
- استغل هاتفك المحمول لتذكيرك بموعد شرب الماء
- أضف نكهة خاصة إلى الماء إذا كنت تشعر بالملل من شرب الماء على طبيعته، مثل النعناع أو البرتقال أو الليمون