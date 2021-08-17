دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند الخروج من المنزل لأخذ جولة بدراجتك، هل تحرص على جلب خوذتك؟
إذا كانت إجابتك كلا، أو أحياناً، فقد تغير رأيك عند إلقاء نظرة على هذه الأرقام.
ووفقاً للحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي عبر "تويتر"، يساهم وضع الخوذة في تقليل المخاطر.
ولذلك، يجب عدم إهمال وضعها من أجل الوقاية من المخاطر والحوادث.
فوائد وضع الخوذة عند ركوب الدراجة:
- التقليل من إصابات الدماغ بنسبة 53%
- التقليل من إصابات الرأس بنسبة 60%
- التقليل من إصابات الوجه بنسبة 23%
- التقليل من خطر الوفاة بنسبة 34%