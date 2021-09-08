لا تضعها بالميكروويف.. 6 نصائح للحفاظ على فرشاة أسنانك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الحفاظ على فرشاة أسنانك لا يقتصر على تغييرها كل عدة أشهر فحسب، إذ أنه يتضمن نصائح عديدة أخرى يمكنك القيام بها.

وإليك بعض النصائح التي شاركتها المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، على "تويتر" بشأن المحافظة على فرشاة أسنانك.

6 نصائح للحفاظ على فرشاة أسنانك:

تجنب مشاركتها مع شخص آخر

تجنب تعقيم الفرشاة بغسالة الصحون، أو الميكروويف

قم بتغيير الفرشاة عند اهتراء شعيراتها، أو كل 3 إلى 4 أشهر

اغسلها بالماء جيداً بعد الانتهاء من استخدامها، وضعها بشكل طولي

تجنب تغطية الفرشاة دون حاجة، ولا تحفظها في أماكن مغلقة

لا يوجد إثبات علمي على فائدة وضع الفرشاة بغسول الفم، أو المعقم الخاص بفرشاة الأسنان