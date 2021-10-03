لا تنتظر فوات الأوان.. متى يجب القيام بفحوصات الكشف عن السرطان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في حال إصابة فرد من عائلتك بمرض السرطان، من الضروري القيام بالفحوصات، وفقاً لما ذكرته جمعية رعاية مرضى السرطان – رحمة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر "تويتر". وإذا كنت تشعر بالارتباك بشأن العمر المناسب لإجراء مختلف الفحوصات، فإليك دليلك إلى ذلك في الإنفوجراف أعلاه:

النساء:

سرطان الثدي: القيام بالفحص في الـ40 من العمر

القيام بالفحص في الـ40 من العمر سرطان عنق الرحم: القيام بالفحص في الـ25 من العمر

الرجال:

سرطان الرئة: القيام بالفحص في الـ50 من العمر

القيام بالفحص في الـ50 من العمر سرطان القولون: القيام بالفحص في الـ40 من العمر