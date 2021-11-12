تشمل الدهون المتحولة والسكريات البسيطة.. ما هي قائمة "مجرمي الطعام الخمسة"..ولماذا يجب تجنبها؟

100 عام على اكتشاف الأنسولين.. ما سبب صعوبة وصول مرضى السكري لهذا العلاج؟

لمرضى السكري.. 10 أشياء يجب معرفتها عن تناول الإنسولين في وقت وجبات الطعام

أطعمة مناسبة لمرضى السكري قد تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت مصاب بداء السكري؟ إذًا، يجب أن تعلم أن النشاط البدني يساعدك على التحكم في مستويات السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتلف الأعصاب، وفقًا لما ذكرته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها عبر موقعها الرسمي.

ومن بين المزايا الإضافية لممارسة النشاط البدني، هي:

الحفاظ على وزن صحي

إنقاص الوزن إذا لزم الأمر

الشعور بالسعادة

النوم بشكل أفضل

تحسين ذاكرتك

السيطرة على ضغط الدم

خفض الكوليسترول الضار LDL ورفع الكوليسترول الجيد HDL

ولكن، هناك بعض الأمور الخاصة التي يجب أن يأخذها مرضى السكري في عين الاعتبار.

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه يجب التحقق مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للتحدث عن أفضل الأنشطة البدنية بالنسبة لك. واحرص أيضًا على مناقشة الأنشطة التي تحبها وكيفية التحضير لها وما يجب تجنبه.

إليك بعض النصائح التي قدمتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: