ليس بسيطًا كما تظن.. خطوات سريعة تساعدك على تسوق الطعام بنجاح

احذر فعل هذا الأمر إن ذهبت للتسوق في زمن كورونا.. ادخل واخرج مثل قوات "سوات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تظن أن التسوق الناجح أمر بسيط وسهل فأنت مخطئ! بينما تريد شراء أصح وألذ الأطعمة استخدم قائمة التسوق حتى تركز على شراء احتياجاتك التي تناسب خطة وجباتك وميزانيتك.

وبذلك، تقدم مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة بعض الخطوات التي ستساعدك في هذه المهمة:

خطط لوجبات تكفي لأسبوع قبل الخروج لتسوق الطعام.

تحقق مما لديك بالفعل حتى لا تشتري ما لا تحتاجه.

تفادى التسوق وأنت تشعر بالجوع حتى لا تشتري الأطعمة التي ليست على قائمة التسوق الخاصة بك.

تسوق في الممرات الخارجية للفواكه الطازجة والخضروات ومنتجات الألبان وبدائل الألبان واللحوم والأسماك والدواجن والبيض.

تسوق في الممرات الداخلية للحصول على خيارات صحية، مثل الفول والعدس والتوابل وسمك التونة وزيت الزيتون والفواكه والخضروات المجمدة (بدون صلصة).

وحذرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها من ادعاءات الطعام، مثل "كمية أقل في الدهون" أو "سكر مخفض"، التي قد لا تكون خيارًا صحيًا.

وبالتالي، من المهم قراءة ملصق حقائق التغذية حتى تفهم ما يحتويه الطعام.