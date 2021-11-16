دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعد الإصابات الناجمة عن حوادث السيارات مشكلة صحية عالمية وسبب رئيسي لحدوث الوفيات ووقوع الإصابات حول العالم، وتؤدي حوادث المرور إلى وفاة ما لا يقل عن 1.35 مليون شخص وإصابة ما يزيد عن 50 مليون شخص آخر على مستوى العالم سنوياً، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وتُعتبر مقاعد وكراسي الأطفال وربط حزام الأمان من الأدوات الفعالة للسلامة في المركبات، إذ لا تساهم في إنقاذ الأرواح فحسب، بل تخفض كثيراً من خطورة الإصابات التي قد يتعرض لها الأطفال في المركبات، وفقًا لموقع هيئة الصحة العامة السعودية.

ويحتاج الرضع والأطفال الصغار إلى كراسي/مقاعد داخل المركبات تتناسب مع أعمارهم، وأوزانهم، وطولهم، والتي يمكن أن تتكيف مع مراحل نموهم المختلفة.

ويوضح الإنفوغراف أعلاه فئات الوزن لكراسي/مقاعد الأطفال وأنواعها ومدى فعاليتها في المركبات

فئات الوزن لمقاعد حماية الأطفال

فئة صفر :الأطفال التي تقل اوزانهم عن 10 كغ

فئة صفر +:الأطفال التي تقل اوزانهم عن 13 كغ

فئة 1: الأطفال اللذين تتراوح اوزانهم بين 9-18 كغ

فئة 2: الأطفال الذين تتراوح اوزانهم بين 15 - 25 كغ

فئة 3: الأطفال التي تتراوح اوزانهم بين 22- 36 كغ

أنواع مقاعد الأطفال في السيارات

مقعد الوضعية الخلفية “مقعد الرضع” الأطفال الرضع دون السنة الواحدة (الفئة صفر أو صفر+)

مقعد سلامة الأطفال من 4 - 1 سنوات (الفئة 1)

المقعد الداعم للأطفال من 4 - 6 سنوات(الفئة 2)

الوسادة الداعمة للأطفال من 6 – 11 سنة (الفئة 3)

فعالية استخدام كراسي/ مقاعد الأطفال وأحزمة الأمان في المركبات