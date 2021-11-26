دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، فرض قيود على الرحالات المتوجهة إلى أفريقيا بعد تسجيل إصابة بمتحور "كوفيد-19" الجديد في البلاد. وقد تمّ التأكد من إصابة شخص بمتحور B.1.1.529 عاد ليلة البارحة من مالاوي.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في تل أبيب الجمعة، شارك فيه وزير الصحة نيتزان هوروويتز، ومسؤولون كبار في قطاع الصحة، قال بينيت، إنّه يشتبه بثلاث حالات أخرى في إسرائيل يتمّ التأكّد من نتائج فحوصها الأخيرة. وأضاف أنّه يتوقع أن يتمّ الكشف عن حالات جديدة في الأيام المقبلة.

وتابع أن "المتحوّر الجديد يثير القلق، ويمكن أن يكون خطرًا جدًا. لذا نرفع اليوم العلم الأحمر، الأمر الذي يعني أنّنا على شفير إعلان حالة طوارئ في البلاد".

وتابع رئيس الوزراء أنّ كل الدول الأفريقية، أضيفت إلى اللائحة الحمراء، باستثناء تلك المتواجدة شمال القارة. كما ستضاف إليها كل من موريتيوس وجزر السيشل ومدغشقر.

وأضاف أنّه لن يسمح للوافدين من هذه الدول بالدخول إلى إسرائيل، ومنهم الإسرائيليون الذين تلقوا جرعتهم الثالثة من اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، يتوجّب عليهم الخضوع للحجر الصحي في فندق محدّد لدى عودتهم من هذه الدول حتى تظهر نتيجة فحص "بي سي آر" سلبية مرتين.

وأشار إلى أن أي شخص عاد من القارة الإفريقية، باستثناء دولها الشمالية، في الآونة الأخيرة، سيتم الاتصال به لإجراء فحص "بي سي آر"، كما يتوجّب عليه عزل نفسه حتى تصدر نتيجة الفحص، وفق بينيت.

ولا يمنع الإسرائيليون من السفر إلى الدول المصنفة باللون "الأحمر"، لكنهم يحتاجون إلى موافقة خاصة من اللجنة الحكومية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية أجرت أخيرًا تدريبات على المستوى الوطني، للاستعداد في حال انتشار أي متحور جديد، والدروس التي استخلصناها، المتمثلة بـ"التصرف بسرعة، وباكرًا وبحزم"، وضعت قيد التنفيذ.

ورأى بينيت أنه حتى لو لم يتفشَّ متحور B.1.1.529 في الأسبوعين المقبلين في العالم، من المهم أن نكون مستعدين لإمكانية حصول ذلك.