دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة في مصر، إن نتائج أبحاث التسلسل الجيني للعينات الإيجابية لحالات الإصابة بفيروس"كورونا" أثبتت عدم وجود المتحور الجديد "أوميكرون" حتى الآن في البلاد.

وحسب ما نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك، أضاف عبد الغفار، خلال اجتماع للمجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أن وزارة الصحة مستمرة في متابعتها الدقيقة للحالة الوبائية للمتحور الجديد، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة في المنافذ فيما يخص القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور الجديد.



وأشار إلى أن هذا الوضع الجديد فرض اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.



وخلال الاجتماع الحكومي تمت الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عامًا بلقاح "فايزر".

وسبق أن تمت الموافقة على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عامًا.

كانت مصر اتخذت قرارًا بمنع الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، إضافة إلى إعلانها اعتمادها إجراءات يتم تطبيقها على القادمين من عدد من الدول الإفريقية الذين يتخذون مطار القاهرة كـ"ترانزيت" إلى دول أخرى.