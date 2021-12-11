دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منذ اللحظة التي يُطحن فيها الهال وتعبق الرائحة في المكان حتى يستعيد الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين الطبيين في CNN، ذكريات طفولته. يقول: "اعتدت إعداد التشاي لوالديّ".

يعجّ منزل غوبتا بحركة ونشاط دائمين، هو الأب لثلاث فتيات، لا يسهل جمعهنّ معًا. لكنّ إمرار هذه الوصفة إليهنّ أمّن وقتًا نادرًا، تنشقنا في الروائح المنبعثة من إعداد هذا الشاي التقليدي.

وقال غوبتا "ثمة الكثير من المتعة والمرح خلال إعداد التشاي مع بناتي، إضافة إلى التوقّف عند التقاليد والتفكير بمدى أهميتها. فهذا المشروب الساخن يتداخل فيه الكثير من الأمور".

ولمزيد من الوضوح، ما يقدّمه غوبتا ليس شايًا حارًا مطحونًا. التشاي الذي يدرّب بناته على إعداده، يجمع بين الحر الطازج، الذي يغمسّ مع الشاي الأسود القوي، ويضاف إليه الحليب والقشطة، الأمر الذي يُعطي هذا المشروب الساخن مذاقًا نهائيًا سلسًا وحلوًا. وفيما هناك الكثير من الطرق لإعداد التشاي، إلا أنّ الوصفة التي يطبّقها غوبتا هي تلك الخاصة بوالدته دامايانتي.

وأوضح أنه "كان مثيرًا للاهتمام العودة مع والدتي إلى باكستان والهند، ومعاينة المكان الذي تعلمت فيه هذا التقليد بداية، الذي يختلف قليلًا عن التشاي المقدّم في هذين البلدين. ما نشربه اليوم هو وصفة الوالدة الخاصة".

وفيما الوصفة سهلة التطبيق، ثمة عنصر واحد برأي غوبتا يرفع من مستوى هذا المشروب، هو السكر الأسمر. وأوضح "إنه أشبه بمذاق الدبس لكن أفضل". وأضاف أنه في وسع من يراقب استهلاكه للسكر عدم إضافته، كما أنّه في الإمكان استخدام أوراق الشاي لإعداد هذا المشروب، لكن ظروف الشاي الأسود القوي قد تسهّل المهمة.

المقادير:

ملعقة شاي من الزنجبيل المهروس

ربع ملعقة شاي من الهال المطحون

ثلاث ملاعق شاي من السكر الأسمر (اختياري)

ثلاثة ظروف شاي، يفضل استخدام الشاي الأسود القوي

كوب من الحليب الخالي أو القليل الدسم (2/3) مع القشطة المكثفة (1/3)

كيفية التحضير: