قائمة بالأطعمة التي يجب الابتعاد عنها لدى الإصابة بتسمم غذائي

نشر الاثنين ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2021

أبق هذه المواد بعيدة عن متناول الأطفال لحمايتهم من حوادث التسمم

قد تعتقد أنها إنفلونزا.. ما هي أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون وكيف تتجنب مخاطره؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يشعر العديد من الأشخاص بحيرة شديدة حول ما يجب تجنبه من الأطعمة عند إصابتهم بتسمم غذائي، لخصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إجابتها على أسئلتهم في 3 نقاط.

ولكن، يجب أن تكون على دراية أولًا بالأعراض الشديدة للتسمم الغذائي.. ما هي؟

وغالبًا ما تشمل أعراض التسمم الغذائي الإسهال، والقيء، واضطراب المعدة، أو الغثيان.

ويجب أن تتواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أعراض شديدة مثل:

الإسهال والحمى أعلى من 102 درجة فهرنهايت

الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام دون أي تحسن

الإسهال الدموي

القيء المستمر بحيث لا تستطيع الاحتفاظ بالسوائل في جسمك، ما قد يؤدي إلى الجفاف

الجفاف، الذي يسبب أعراضًا مثل جفاف الفم والحلق، والشعور بالدوار عند الوقوف، وعدم التبول بكثرة

ويجب على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي عدم تناول ما يلي:

الأطعمة غير المطبوخة جيدًا أو النيئة، مثل اللحم البقري أو لحم الخنزير أو الدجاج أو الديك الرومي أو البيض أو المأكولات البحرية

الحليب والعصائر غير المبسترة (الخام)

الجبن الطري (مثل فريسكو كيزو)، ما لم يتم تصنيفها على أنها مصنوعة من الحليب المبستر

ويمكن أن يصاب أي شخص بالتسمم الغذائي، ولكن تكون بعض الفئات من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمرض أكثر خطورة عن غيرها. وتشمل هذه المجموعات: