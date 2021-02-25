دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المعروف أنه إذا التزم الناس بعادات النظافة في تناول الطعام، فإن الإصابات بحالات التسمم الغذائي ستنخفض بشكل كبير. إليكم 5 طرق لتجنب التسمم الغذائي والبكتيريا الأساسية:

عدم ترك الطعام بالخارج

يُعد الطعام الذي يُترك بدرجة حرارة الغرفة لساعات متتالية مصدراً أساسياً للتسمم الغذائي. يمكن للجراثيم والسموم التي تطلقها البكتيريا الموجودة عادة في الطعام أن تنتشر في درجة حرارة الغرفة.

الحذر من الدواجن النيئة

تسبب هذه المجموعة من البكتيريا غالبية أنواع العدوى المنقولة بالغذاء. تنتشر في الدواجن والطيور الأخرى التي يتم استهلاكها بشكل شائع.

يكون الحل بغسل اليدين جيداً عند التعامل مع الدواجن، وتجنب تلويث الأسطح، والطهي الجيد للحوم، وتجنب خطر تناولها نيئة.

مخاطر اللحوم المفرومة

يمكن أن يكون اللحم المفروم مصدراً قوياً للعدوى. يكمن الخطر في طحن اللحوم معاً، وزيادة احتمال اختلاط البكتيريا السطحية بعمق في اللحم، على عكس الشرائح.

غسل الفاكهة

توجد العديد من البكتيريا بشكل طبيعي على قشرة الفاكهة والخضار التي تحتاج إلى غسلها قبل الاستهلاك. عند تقطيع أو تقشير هذه الأطعمة، يمكن أن تنتقل البكتيريا الموجودة على السطح بسهولة إلى الداخل.

تسخين بقايا الطعام بشكل صحيح

تنطبق هذه القاعدة على الطعام المعاد تسخينه بشكل عام لمنع أي بكتيريا جديدة من الانتشار في الطعام أو في الأمعاء.