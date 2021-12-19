نشر الأحد ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الأحد، اعتماد تطبيق "نظام المرور الأخضر" لدخول الموظفين والمراجعين إلى جميع الجهات الحكومية الاتحادية، بداية من 3 يناير/كانون الثاني 2022.

وبموجب الإجراء، لن يسمح بدخول الدوائر الحكومية الاتحادية من الموظفين والمراجعين غير المحصّنين، أو من تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الرمادي، نظرًا لانتهاء الفترة المحدّدة لإجراء الفحص المخبري PCR الخاص بهم، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وطلبت الوزارة إجراء فحص مخبري PCR كل 14 يومًا، لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في التطبيق، الذي ينبغي أن يعطي اللون الأخضر لمن أتموا الإجراء.

وأشارت إلى أنّه يُسمح لأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم دخول تلك الجهات، شرط أن يجروا فحصًا مخبريًا PCR كل 7 أيام.

أما الأطفال دون الـ16 عامًا فلا يطلب منهم إجراء أي فحوص مخبرية.

وشدّدت الوزارة على "ضرورة الحصول على الجرعات المعززة بحسب البروتوكول الوطني المعتمد للقاحات، لضمان رفع المناعة المجتمعية في ظل انتشار المتحورات لفيروس كوفيد-19، وللتأكيد على استدامة جهود التعافي في كافة القطاعات الحيوية".