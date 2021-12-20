مع بدء موسم العطلات.. هل تعلم أن منح الهدايا أفضل من تلقيها؟

نشر الاثنين ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2021

من تناول الطعام غير الصحيّ إلى التدخين.. إليك بعض النصائح حول كيفية الإقلاع عن العادات السيئة

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إليك بعض النصائح حول كيفية التجمع بأمان مع أصدقائك وعائلتك خلال العطلات القادمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت الدراسات أن فعل الخير مفيد لك حقاً، فلم لا تبدأ تقاليد جديدة للعطلات تتسم بالمرح والإيثار بالوقت ذاته؟

فقد أصبح جمع أحبائك معاً لتوزيع الهدايا لمن هم أقل حظاً أسهل من أي وقتٍ مضى بفضل المجموعات المُجمَّعة مسبقاً، كما أنه نشاط عائلي رائع.

هدايا يمكنك تجميعها

إذا كانت عائلتك ترغب في مساعدة طفل بالتبني في موسم الأعياد هذا، تعرف إلى منظمة Together We Rise الأطفال الذين لا يملكون منازل دائمة من خلال توفير حقائب ملونة لحمل أغراضهم، إذ يقوم العديد منهم بحمل ممتلكاتهم في أكياس قمامة.

وترسل المنظمة لك لوحة لتزيينها، وإرسالها مرة أخرى، ويتم تعليق كل لوحة فنية بحقيبة قماشية مليئة بمستلزمات النظافة الجديدة.

وتُعتبر Kynd Kits نشاطاً ملائماً لجميع أفراد الأسرة، وخلالها، ستختار قضية، أو مجموعة من الأشخاص المهمين بالنسبة لك، ثم تطلب العدّة المناسبة.

وستحتوي كل عدّة على عناصر مطلوبة تحديداً من قبل الأشخاص من تلك المجموعات، وستقوم بجمع القطع معاً، وكتابة بطاقة، ثم إرسالها.

ومن بين المستفيدين الذين يمكنك الاختيار بينهم هذا العام هم: الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، والعاملين الأساسيين، والأشخاص الذين يعانون من التشرد.

ولدى منظمة Cleantheworld.org نموذج أعمال مشابه.

وقد يكون العثور على الصابون، ومواد العناية الشخصية الأخرى أمراً صعباً بالنسبة لشخص بلا مأوى، فلماذا لا تطلب عدّة لأدوات النظافة، وتجمعها لإرسالها إلى شخص يحتاجها حقاً؟

ويمكن لمشروع فني عائلي إضافة لمسة زاهية للجدران في منشأة خاصة للرعاية طويلة الأجل.

وسترسل لك مؤسسة Hospital Art مجموعة كاملة من اللوحات القماشية المرسومة عليها مسبقاً، والمستلزمات الفنية.

وستقوم بتلوينها، وإنشاء لوحة واحدة بتصميم خاص بك، وإرسالها مرة أخرى إلى عنوان موضوع مسبقاً.

وإذا كنت تستطيع الحياكة، أو القيام بفن الـ"كروشيه"، فقد ترغب في طلب مجموعة من Knots of Love.

وتدعم قبعاتهم المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، وضحايا الحروق، ومرضى جراحة الدماغ، ومرضى إصابات الرأس.

التسوق لطفل محتاج

وبرنامج Angel Tree التابع لمنظمة Salvation Army متاح عبر الإنترنت هذا العام، ما يجعل التسوق لطفل محتاج أسهل من أي وقت مضى.

وما عليك سوى إدخال الرمز البريدي الخاص بك، وإضافة الأغراض المطلوبة من السجل الخاص بهم إلى عربة التسوق الخاصة بك، وستقوم المنظمة بالباقي.

الشراء محلياً

وأثرت الجائحة أصحاب الشركات الصغيرة بشكل خاص، ولذلك، سيكون للشراء المحلي تأثير كبير هذا العام.

ولدى العديد من المتاجر الصغيرة حضور عبر الإنترنت، أو هي تقبل الطلبات عبر الهاتف بسرور.

وتُعد المعارض الحرفية المحلية وأسواق المزارعين أماكن رائعة أخرى للعثور على هدايا هادفة تمنح البهجة مرتين، أي لأصحاب الأعمال الصغيرة، والمتلقي نفسه.

وإذا كنت ترغب في إنفاق أموالك في متجر كتب محلي بدلاً من متاجر التجزئة الضخمة عبر الإنترنت، ففكر في الشراء من موقع bookshop.org.

ويتعاون الموقع مع بائعي الكتب المستقلين في جميع أنحاء البلاد لإرسال أموالك إلى المتاجر التي تحتاج إليها حقاً.