إليك 5 خطوات لشرب المزيد من المياه يوميًا

نشر الأربعاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2021

أعراضه مشابهة للجفاف.. كيف يمكن للإفراط في شرب الماء أن يشكل خطرًا على صحتك؟

ما هي كمية الماء التي نحتاج حقاً إلى شربها في اليوم؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المعروف أن الحصول على كمية كافية من المياه يوميًا ينعكس إيجابًا على صحتك. ويمكن أن يحمي شرب المياه الجسم من إصابته بالجفاف، الذي قد يتسبّب بدوره بتشتيت التركيز، ويغيّر المزاج، ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، والإمساك وتكوين حصى الكلى.

وبحسب ما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، يساعد شرب المياه جسمك على:

الحفاظ على درجة حرارة طبيعية

تليين وتوسيد المفاصل

حماية الحبل الشوكي والأنسجة الحساسة الأخرى

التخلص من الفضلات عن طريق التبول والتعرق

يحتاج جسمك إلى المزيد من المياه عندما تكون:

في مناخ حار

أكثر نشاطًا بدنيًا

الإصابة بالحمى

الإصابة بالإسهال أو القيء

ويتم تلبية معظم احتياجاتك من السوائل من خلال المياه، وأيضًا الأطعمة التي تتناولها، خصوصًا تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل العديد من الفاكهة والخضار.

نصائح لشرب مزيد من المياه:

احمل زجاجة ماء معك وأعد ملأها طوال اليوم

اختر المياه بدلًا من المشروبات السكرية

اختر المياه عند تناول الطعام بالخارج، لأنك ستوفر المال وتقلل من السعرات الحرارية

أضف قطعة من الليمون إلى المياه، فهو يمكن أن يساعد في تحسين المذاق، وشرب مزيد من الماء أكثر مما تفعله عادة.

تأكّد من حصول أطفالك على كمية كافية من المياه أيضًا

خيارات لمشروبات أكثر صحية

وبالطبع، إلى المياه، هناك العديد من خيارات المشروبات الأخرى، يمكن أن يكون الكثير منها جزءًا من نظام غذائي صحي تتّبعه. تختلف المشروبات في محتواها لجهة العناصر الغذائية والسعرات الحرارية.

مشروبات متدنية السعرات الحرارية أو لا تحتوي على سعرات حرارية

تعتبر القهوة العادية أو الشاي، والمياه الفوارة، والمياه المنكهة، خيارات متدنية السعرات الحرارية، بحيث يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي.

المشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية وعناصر غذائية مهمة

الحليب القليل أو الخالي من الدسم

بدائل الحليب المدعمة مثل فول الصويا أو حليب اللوز غير المنكه

عصير الفاكهة أو الخضار بنسبة 100٪، الذي يحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل الكالسيوم أو البوتاسيوم أو فيتامين د

ويجب الاستمتاع بهذه المشروبات ضمن حدود السعرات الحرارية الموصى بها.

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