دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الكويت، الأربعاء، تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة قبل عامين.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، في حسابها على تويتر: "تعلن وزارة الصحة عن تأكيد إصابة 2.246 حالة جديدة وهو أعلى تسجيل للإصابات اليومية، وكذلك تسجيل 211 حالة شفاء، و حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات 423.042 حالة".

وكانت الوزارة أعلنت، الثلاثاء، تسجيل 1.482 حالة جديدة، و201 حالة شفاء، ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة.

وفي وقت سابق الاثنين، حذرت الوزارة من زيادة أعداد الإصابات اليومية، قائلة: "حتى تستمر المؤشرات الوبائية ضمن نطاق السيطرة، لابد من مداومة التعاون والتيقظ والحذر".