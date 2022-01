ما نوع الكمامة التي ينصح بارتدائها وسط انتشار "أوميكرون"؟ خبيرة تشرح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) إرشادات جديدة الأسبوع الماضي تحثّ من خلالها الأمريكيين على ارتداء كمامات عالية الجودة، ومُحكمة بشكل جيّد، وفي إمكانهم ارتدائها باستمرار.

وصنّفت الوكالة الكمامات بحسب مستوى الحماية التي توفّرها.

وأوضحت أنّ "الكمامات المصنوعة من الأنسجة تمنح المعدل الأدنى من الحماية، أما الكمّامة عينها المصنوعة من طبقتين فتوفر مزيدًا من الحماية، وتمنح الكمامات الطبية المحكمة على الوجه، وكمامة KN95 حماية أكبر بعد، وتؤمن أقنعة التنفس المحكمة على الوجه المرخّص لها من المعهد الوطني للصحة المهنية والسلامة، ضمنًا N95، أعلى درجة حماية".

ومنذ أشهر، يشجّع الكثير من خبراء الصحة العامة على إجراء هذه التعديلات، ضمنًا المحللة الطبية لدى CNN ليانا وين، وطبيبة الطوارئ، وأستاذة السياسة الصحية وإدارتها بكلية معهد "ميلكن" للصحة العامة في جامعة جورج واشنطن.

وأجابت وين، مؤلفة Lifelines: A Doctor's Journey in the Fight for Public Health، على بعض الأسئلة الشائعة حول الكمامات.

لماذا تشجّع مراكز مكافحة الأمراض على إجراء هذا التعديل في إرشادات الكمامات؟

الدكتورة ليانا وين: نعلم من أكثر من عام أن "كوفيد-19" ينتقل بالهواء، لذا فإنّ جودة الكمامة مهمة للحد من انتقال العدوى بالهواء. وهذا مهم لا سيّما أنًنا نواجه حاليًا متحوّر "أوميكرون" السريع الانتشار. انطلاقًا من ذلك، يجب أن نُمكّن الناس من استخدام الكمامة المناسبة، الأعلى جودة، كي تحميهم.

ما هو نوع الكمامة التي تنصحين الأشخاص بارتدائها؟

في الأماكن المغلقة والمزدحمة، أوصي بشدّة الأشخاص بارتداء كمّامة N95، أو KN95، أو KF94.

وتتماثل جودة كمامة N95 مع المعايير الأمريكية، أمّا كمامة KN95 فهي تتوافق والمعايير الصينية، وKF94 تتفق مع المعايير الكورية. جميعها فعّالة للغاية لجهة الحماية من انتقال "كوفيد-19".

وتؤكّد مراكز مكافحة الأمراض على استخدام هذه الكمامات بنتظام.

وسيجد بعض الأفراد أنّ أقنعة التنفّس هذه غير مريحة، لذا أقترح عليهم تجربة أنواع مختلفة منها.

فقد يجد شخص ما أن N95 شديدة جداً، لكن قد يرتاح باستخدام كمامة KN95، فيما يفضل آخرون ملمس KF94.

بالإضافة إلى أنّ بعضها يتضمن أشرطة مرنة على الأذنين بدلاً من الرأس، وثمة تفضيلات متنوعة لدى الأشخاص في هذا المجال أيضاً.

ماذا لو لم يجد شخص ما أيّ من هذه الكمامات مريحة؟

وين: إذا لم يتمكن شخص من ارتداء أقنعة التنفس باستمرار، عليه ارتداء كمامة مزدوجة مصنوعة من القماش ومنسوجة على نحو متقن فوق كمامة جراحية طبية.

هل نستخدم كمامة N95 بصمام أم من دون صمام؟

وين: أنصح بالبحث عن كمامات N95 التي لا تحتوي على صمام زفير. فتلك التي تحتوي على صمامات تحمي من يضعها جيدًا، لكن من المحتمل أنه في حال الإصابة، قدد تتسرّب عبره جزيئات الفيروس لإصابة الآخرين. رغم ذلك فإنّ مستوى تفلّت الفيروس متدن جدًًا.

ووفقاً لمراكز مكافحة الأمراض، تعمل كمامات N95 المزوّدة بصمام زفير بشكل جيّد مثل الكمامات الجراحية، أو الكمامات القماشيّة لجهة حماية الآخرين.

ولذلك، إذا كانت كمامة N95 المزوّدة بصمام الكمامة الوحيدة التي يمكنك تحمّل ارتدائها، فعليك ارتداءها، لكن يحبّذ ارتداء كمامة N95 من دون صمام.

وتأكّد من اختبار كمامات KN95 أو KF94، فهي قد تكون مريحة أكثر بالنسبة إليك.

هذه الكمامات غالية الثمن. هل يجب استخدامها لمرة واحدة ثم رميها؟

وين: كلا، يمكن إعادة استخدامها.

أمّا إعادة استخدامها فيعتمد على حالتها، والوقت التي استخدمت خلاله.

فالشخص الذي يستخدم هذه الكمامة للذهاب إلى متجر البقالة فقط يمكنه استخدامها نفسها لأسابيع. في حين يضطر شخص آخر يستخدمها طوال النهار في العمل إلى استبدالها كل بضعة أيام.

أنصح باستخدام المنطق عند تحديد الوقت المناسب لاستبدال الكمامة.

وقم برميها إذا كانت منبعجة، أو مبلّلة أو متّسخة، وإذا عطست فيها على سبيل المثال.

هل في الإمكان تنظيفها؟

وين: لا، ولا أنصحك بمحاولة ذلك.

وقد يؤدي رش الكمامة بالمطهّر، أو الماء، أو وضعها في المايكروويف، إلى تلفها بشكل لا يمكن إصلاحه.

قد ينتاب بعض الأشخاص شعور بالقلق لجهة حمل الكمامة للفيروس.

ثمة أدلة تشي بندرة الانتقال السطحي لـ"كوفيد-19"، ولكن إذا كنت تريد الاطمئنان، احرص على استخدام كمامتين أو ثلاث كمامات، مناوبة كل يوم. وعند الانتهاء من الكمامة لهذا اليوم، ضعها في كيس أو وعاء، واستخدم أخرى في اليوم التالي، ثم عد إلى الأولى في اليوم الذي يليه.

وتذكّر أنه عند الاتساخ أو حين تصبح رطبة عليك التخلص منها واستخدم واحدة جديدة.

ماذا عن الأطفال، هل يمكنهم أيضاً ارتداء أقنعة التنفس؟

وين: هناك بعض كمامات KFN94 وKN95 متاحة للأطفال، لكن ملاءمة الكمامة للوجه أمر مهم جداً.

يجد بعض الأطفال أن هذا النوع من الكمامات مريح، إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الكمامة الجراحية التي تعلوها كمامة قماشيّة تعتبر بديلًا جيّدًا.

هناك الكثير من الغموض حول متحوّر "أوميكرون" و"كوفيد-19" عمومًا. هل هناك على الأقل يقين بشأن أهمية ارتداء الكمامات؟

وين: نعم، تُعد الكمامات طبقة حماية مهمة، خاصةً عند انتشار العديد من الفيروسات.

واعلم أنه حتّى إذا نزع من يحوطونك كماماتهم باستمرار، يمكنك ارتداء كمامة عالية الجودة فهي تؤمن لك الحماية اللازمة.

وأريد حقيقة أن يرفع الناس من جودة الكمامات التي يضعونها باستمرار، عندما يكونون في أماكن مغلقة، أو مزدحمة.