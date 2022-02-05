هل تسافر لمسافات طويلة؟ إليك كيف تتفادى حالة نادرة لكنها قاتلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتعرض بعض المسافرين لمسافات طويلة إلى خطر الإصابة بحالة صحية، تعرف باسم DVT، أي تجلط الأوردة العميقة. وقد ينفصل جزء من الجلطة وينتقل إلى الرئتين، ما يؤدي إلى انسداد مفاجئ للشرايين في الرئة.

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، عبر موقعها الرسمي، أن هذه الحالات ربما تكون نادرة الحدوث، لكنها قد تكون قاتلة. لذلك، من المهم أن نفهم أسبابها، والخطوات التي يجب اتخاذها للحؤول دون وقوعها.

مخاطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة

معظم الأشخاص عرضًة للإصابة بجلطات الأوردة العميقة. لكن الخطر يتزايد إن كنت تسافر لفترة طويلة، مثل القيام برحلة دولية.

ويمكن أن تكون الإصابة ناتجة عن الجلوس لفترة طويلة، ما قد يؤدي إلى حدوث ضرر، وإبطاء في تدفق الدم في أوردة ساقيك.

وغالبًا ما تحدث هذه المخاطر المتزايدة عند السفر الجوي، حيث تجلس في مساحة صغيرة، ويصعب عليك النهوض والتحرك. لكن يمكن أن يصاب الأشخاص أيضًا بهذا النوع من الجلطات في الأوردة العميقة عند السفر بالحافلة، أو القطار، أو السيارة.

ويعاني معظم الأشخاص من عوامل أخرى تزيد من فرصة إصابتهم بجلطات الأوردة العميقة المرتبطة بالسفر.. ما هي؟

جلطة دموية سابقة

تاريخ عائلي للإصابة بجلطات الدم

اضطرابات تخثّر الدم

الجراحة الحديثة، أو الاستشفاء، أو الإصابة

استخدام وسائل منع الحمل المحتوية على هرمون الإستروجين، أو العلاج بالهرمونات البديلة

الحمل الحديث

تقدم العمر (يزيد الخطر مع تقدم العمر)

البدانة المفرطة

السرطان النشط (أو الخضوع للعلاج الكيميائي)

أمراض خطيرة أخرى، بينها قصور القلب الاحتقاني أو مرض التهاب الأمعاء

الحركة المحدودة

الأعراض

من المفيد معرفة الأعراض حتى تعرف إذا كنت تتعرض لجلطات الأوردة العميقة أو الانصمام الرئوي.

أعراض جلطات الأوردة العميقة

تورم أو ألم في الطرف المصاب، وعادة ما يكون في الساق

ألم لا يمكن وصفه

جلد أحمر ودافئ عند لمسه

أعراض الانصمام الرئوي

صعوبة في التنفس

ضربات قلب سريعة أكثر من المعتاد

ألم في الصدر، ويزداد سوءًا عند السعال أو التنفس بعمق

سعال الدم

انخفاض شديد بضغط الدم، أو الشعور بالدوار، أو الإغماء

منع الإصابة بجلطات الأوردة العميقة

يمكن لأي شخص يسافر لأكثر من 4 ساعات عن طريق الجو أو السيارة أو الحافلة أن يكون عرضة لخطر الإصابة بجلطات الدم، بحسب ما أوضحته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يمكنك اتخاذ بعض الخطوات للمساعدة في تجنّب الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.. وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

الاستيقاظ من حين إلى آخر للتجوّل

اختر مقعدًا على الممر حتى تتمكن من المشي كل ساعتين أو 3 ساعات

إذا كنت تسافر بالسيارة، ضمّن جدول سفرك فترات راحة للتمدد والحركة

قم بتمرين عضلات ربلة الساق وتمديد رجليك أثناء الجلوس.. جرب هذه التمارين في المرة التالية التي تسافر فيها:

إرفع وأنزل كعباك مع إبقاء أصابع قدميك على الأرض

ارفع وأنزل أصابع قدميك مع إبقاء كعبك على الأرض

شد عضلات ساقيك ثم أرحها

وإذا كنت ستسافر لمسافة طويلة وتعاني من عوامل إضافية تزيد من خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، فتحدث إلى طبيبك بغية اتخاذ احتياطات إضافية، مثل: