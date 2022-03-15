"أعتقد أنه يوم عظيم للبشرية".. الرئيس التنفيذي لـ"فايزر": حبة دواء جديدة يمكن أن تعالج فيروس كورونا

بيانات جديدة: لقاح فايزر ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 91٪ في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة

دراسة جديدة من إسرائيل: جرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا قد لا توفر حماية كبيرة ضد متغير أوميكرون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بهدف المساعدة في درء موجة أخرى من "كوفيد-19"، سيحتاج الناس إلى جرعة رابعة من اللقاح، حسبما أعلنه الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا لشبكة "سي بي إس"، يوم الأحد.

وقال بورلا لبرنامج "Face the Nation" على شبكة "سي بي إس" إن "العديد من المتحورات في طريقها، وكان أوميكرون أول متحور قادر على التهرب - بطريقة ماهرة - من الحماية المناعية التي نقدمها".

وأشار إلى أن الحماية التي نحصل عليها من الجرعة الثالثة تُعد جيدة بما يكفي، وهي في الواقع جيدة لمنع الوفيات والحالات التي تتطلب دخول المستشفيات.

لكن الحماية بعد تلقي ثلاث جرعات "ليست جيدة بما يكفي ضد الإصابات" و"لا تدوم طويلاً" عند مواجهة متحور مثل "أوميكرون".

وأكد بورلا لشبكة "سي بي إس" أن تلقي جرعة رابعة من اللقاح تُعد "ضرورية في الوقت الحالي".

وفي الوقت الحالي، يمكن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عامًا أو أكثر تلقى جرعة ثانية من لقاح "فايزر" قبل خمسة أشهر على الأقل من حصوله على جرعة ثالثة.

ويجب أن يحصل أي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر ممن حصل على جرعتين من لقاح "مودرنا" على جرعة معززة بعد مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض أن أي شخص حصل على جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" يجب أن يحصل على جرعة معززة بعد مرور شهرين.

ويمكن لبعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة بشكل معتدل أو شديد، والذين تلقوا ثلاث جرعات من لقاحي "فايزر/ بيو إن تك" أو "مودرنا" الحصول بالفعل على جرعة رابعة من اللقاح، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد تسمح بإعطاء جرعة رابعة من لقاح "كوفيد-19" للمراهقين والبالغين الأصحاء، أو متى ستفعل ذلك.

وأوضح بورلا لشبكة "سي بي إس" أن الشركة تقوم بإرسال هذه البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مضيفًا: "وبعد ذلك سنرى ما سيقوله الخبراء أيضًا خارج شركة فايزر".

قد يتم تطعيم الأطفال دون سن الخامسة قريبًا

وفي الوقت الحالي، فإن فئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا مؤهلة للحصول على جرعتين من لقاح "كوفيد-19" من شركة "فايزر"، لكنها غير مؤهلة بعد للحصول على جرعة معززة.

وتقوم "فايزر" باختبار جرعة ثالثة في تلك الفئة العمرية الآن.

ولفت بورلا إلى أن فئة الأطفال دون سن الخامسة ليست مؤهلة بعد للحصول على لقاح "كوفيد-19"، رغم أن ذلك قد يتغير هذا الربيع.

وأظهرت بيانات التجارب الأولية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و5 أعوام أن جرعتين من لقاح أصغر حجمًا للأطفال لم يقدما المناعة المتوقعة لدى الأطفال من تلك الفئة العمرية، على الرغم من أنها أظهرت ذلك لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى عامين.

وقال بورلا إن "فايزر" يجب أن يكون لديها بيانات حول تجربتها الخاصة بلقاح يتكون من ثلاث جرعات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 أعوام بحلول أبريل /نيسان القادم.

وقد تبدأ مرحلة توزيع لقاحات "كوفيد-19" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 أعوام في وقت مبكر من شهر مايو/أيار المقبل، إذا صرّحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بذلك وأوصت به مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

جرعة لقاح طويلة الأمد ضد جميع المتحورات

وأعلنت شركتا "فايزر" و"مودرنا" أنهما تعملان على لقاح يحمي على وجه التحديد من متحور "أوميكرون"، وليس من الواضح بعد ما إذا كانت هناك حاجة إلى واحد.

وأشار بورلا إلى أن "فايزر" تأمل أيضًا في صنع لقاح يحمي من "أوميكرون" وجميع المتحورات الأخرى من فيروس "سارس-كوف-2"، المسبب لمرض "كوفيد-19"، مضيفًا أن "الهدف هو صنع لقاح يمكنه توفير حماية لمدة عام على الأقل".

وأوضح: "إذا كانت لدينا القدرة على تحقيق ذلك، فأنا أعتقد أنه من السهل جدًا المتابعة حتى نتمكن من العودة إلى الطريقة التي كنا نعيش بها".