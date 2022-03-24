دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت شركة "فايزر" قرارًا بسحب دواء لمعالجة ارتفاع ضغط الدم، يُوزّع تحت ثلاثة أسماء.

ودواء "Accuretic" هو موضوع الاسترجاع، ونسختاه الرديفتان اللتان توزعهما شركة "غرينستون" أي أقراص "quinapril and hydrochlorothiazide"، وأقراص "quinapril HCl/hydrochlorothiazide".

وتعالج هذه الأدوية ارتفاع ضغط الدم، الذي يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة المحتملة مثل السكتات الدماغية.

أما عملية الإسترجاع فطوعية، ومردّها إلى الأقراص التي تحتوي على مستويات أعلى من النتروزامين، الأمر الذي يعرّض المريض لخطر الإصابة بالسرطان، رغم أنّ شركة "فايزر" أفادت في بيان صحفي أن لا وجود لخطر مباشر على المرضى الذين يتناولون هذا الدواء.

وورد في بيان "فايزر" أنّ "النتروزامين شائع في الماء والأطعمة، ضمنًا اللحوم المعالجة، والمشوية، ومنتجات الحليب والخضار. ويتعرّض الجميع لمستوى معين من النتروزامين. وقد تزيد هذه الشوائب من خطر الإصابة بالسرطان إذا فاق تعرض الناس لهذه المادة المستويات المحدّدة على المدى الطويل".

وقد يتم استخدام النتروزامين عن غير قصد عند استخدام تفاعلات كيميائية معينة خلال عملية إنتاج الأدوية.

وجاء في البيان أيضًا أنّ الشركة ليست على علم بأي تقارير مرتبطة بأثر استخدام هذا الدواء الضار، مضيفة أنّ المنتجات لديها ملف تعريف أمان أنشئ خلال أكثر من 20 عامًا.

وأشار البيان إلى أنّه يتعيّن على الموزّعين، وتجار الجملة التوقف عن استخدام وتوزيع هذا المنتج و"عزله فورًا".

كما أوصت "فايزر" المرضى الذين يتناولون الدواء باستشارة طبيبهم حول خيارات العلاج البديلة.

ويُعتبر ارتفاع ضغط الدم مشكلة متنامية، إذ كشفت دراسة نشرت عام 2021، عن تضاعف عدد الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 30 عامًا، وشُخّصوا بهذه الحالة خلال الثلاثين عامًا الماضية.