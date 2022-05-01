ليس بالماء فقط.. حارب العطش في رمضان بهذه الأطعمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعتقد أنه لا يُوجد أي حل للتقليل من العطش خلال الصيام في شهر رمضان؟
وإذا كنت تفرط في شرب المياه، والسوائل، ومختلف العصائر بشكلٍ عام بين فترتي الإفطار والسحور كمحاولة للتقليل من العطش، فيجب عليك معرفة أنه توجد الكثير من الأطعمة التي يمكنك تناولها لمساعدتك في تحقيق ذلك.
وأشار الحساب الرسمي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بتغريدة على "تويتر" إلى ما يمكنك تناوله لجعل نهار الصيام أفضل.
لمحاربة العطش في رمضان، تناول هذه الأطعمة:
- الخيار
- البطيخ
- الزبادي
- الكرفس