حان موسم الفراولة..كيف تستفيد من موسمها لإعداد أشهى أنواع الحلويات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل وقعت عيناك على ما هو أجمل من موسم الفراولة؟ فالأخيرة لن تنتظر كثيرًا حتى تنضج بعدما أزهرت الأشجار في فصل الربيع. ورسميًا، يصنّف مايو/ أيار بشهر الفراولة الذي قد يمتد موسمها إلى يونيو/ حزيران في بعض المناطق الأمريكية.

وإذا اعتقدت أنّ كل أصناف الفراولة متشابهة، فقد تتفاجأ إذا علمت أن هناك مئات الأنواع منها، تتفاوت من حيث اللون، والحجم، والحلاوة. وقالت تانوين ماونت، الشريكة في ملكية مزرعة "Terhune Orchards" في منطقة برينستون بولاية نيو جيرسي الأمريكية، إنّ المزارعين يختارون صنفهم المفضل "إما من حيث الجودة أو الكمية".

وأوضحت أنّ "تجار الجملة يفضلون المنتجات التي تنمو بكمية كبيرة" وفي وسعها الصمود خلال عملية النقل، مقارنة ببعض الأصناف الأكثر هشاشة.

ولفتت ماونت إلى أنك عندما "تحصل على فراولة محلية، لم تُقطف قبل النضوج، فإن الأمر يُحدث فرقًا".

ومن أجل العثور على الفراولة الأكثر نضجًا والأكثر حلاوة، فإن النصائح هي نفسها تسري على قطفها طازجة أو شرائها من السوق. ونصحت ماونت بالبحث عن حبة الفراولة الحمراء اللون بالكامل، مشيرة إلى أنها "إذا كان لديها طرف أبيض أو أخضر، فهي لم تنضج بعد".

وإليكم بعض الأفكار لإستهلاك الفراولة على نحو جيد:

فطيرة الفريز (Strawberry shortcake)

Credit: Suzi Pratt/Getty Images for Barneys New York

ورأت ماونت أنه إذا أردت إبراز طعم الفراولة الناضجة، فيجب عليك تحضير كعكة الفراولة، وقوامها ثلاثة مكونات رئيسية هي: الفراولة، والكريمة المخفوقة، والبسكويت، كما أنه يسهل جمعها.

مربى الفراولة

Credit: Maresol / Adobe Stock

ولحفظ الفراولة والاستمتاع بها على مدار السنة يتم اللجوء إلى صناعة مربى الفراولة منزليًا، لأن مذاقه أطيب من أصناف المربى التي تنتشر في السوق. كما أن صناعته منزليًا تسمح لك بتجربة إضافة نكهات أخرى.

وبما أنّ نسبة مادة البكتين في الفراولة متدنية، فهي تعتمد على مكونات أخرى تساعد في تكثيف المربى وتثبيته، حتى لا يبقى سائلاً. وتشير العديد من الوصفات إلى استخدام البكتين التجاري، لكن السكر والليمون سيساعدان بحل هذه المعضلة.

ولمزيد من النكهات يمكن صناعة مربى الفراولة والخزامى، حيث تُستخدم بذور الشيا كمكثف طبيعي آخر.

فراولة محمصة

ويُعتبر تحضيرها أبسط من المربى ومتعدّد الاستخدامات. وتحميص الفراولة ليس إلا أسلوبًا آخر للحفاظ على العصارة الحلوة للفاكهة وتكثيفها. أما كيف يتم ذلك؟ وإسوة بطريقة تحميص الخضار: قلّم الفراولة المقطعة مع التوابل وضعها في صينية على ورق بدرجة حرارة عالية.

ويمكن تناول الفراولة المشوية مع لبن الزبادي، أو تزيين المثلجات بها أو تناولها مع الخبز المحمص وجبن الماعز الطازج أو الريكوتا.

مشروبات وعصائر كوكتيل الفراولة

Credit: Hakan Tanak/ Adobe Stock

وعندما تكون الفراولة في موسمها، يمكن تحضير مشروب مارغريتا الفراولة. وتُخلط الفراولة مع الريحان للحصول على مارغريتا طازجة في الحديقة، أو يمكن مزجها مع الثلج للحصول على كوكتيل بارد ومنعش.

ويمكن تحضير عصير الليمون بالفراولة في الخلاط من دون الحاجة لصناعة شراب بسيط على الغاز. وأضف إليه السكر أو نكتار الأغاف، ولا تتردّد بمزج الأعشاب الطازجة مثل الريحان أو النعناع لإضفاء نكهة مميزة.

تجميد الفراولة لاستخدامها لاحقًا

وقالت ماونت: "الفراولة الطازجة أفضل لكنها فاكهة يسهل تجميدها، وهي متعة رائعة خلال الشتاء". وتحتفظ دومًا بحفظ بعض الأكياس في الثلاجة لإعدداد عصائر لأطفالها أو في حال اشتهى أحد أفراد العائلة تناول الفراولة في غير موسمها.

ولتجميد الفراولة الطازجة، يجب مسح الحبّات بقطعة قماش مبللة، أو غسلها برفق وتركها حتى تجف على منشفة قطنية. ثم قم بإزالة الخطوط الخضراء اللون بسكين تقشير أو مقشر الفراولة، ثم ضع جانب جذع الفراولة لأسفل في طبقة واحدة على ورقة الخَبْز المبطنة بورق أو ورق مشمّع.

ويمكن تجميدها لمدة أربع ساعات على الأقل حتى تُصبح صلبة وتُنقل بعدها إلى أكياس عدة، ثم تبقى الفراولة مجمدة لمدة عام تقريبًا، أي حتى الموسم التالي.