هل تستخدم السواك؟ لا يعني ذلك الاستغناء عن فرشاة ومعجون الأسنان

يمكن أن يؤدي إلى مشاكل وألم في الفك.. إليك بعض الخطوات لمنع صرير الأسنان

كم دقيقة يجب أن تنظف أسنانك كل يوم؟ وما هي فرشاة الأسنان الأنسب لك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت ترغب في البدء باستخدام السواك، أو إذا كنت تحرص على استخدامه بالفعل، يجب أن تدرك أنه لا يغني عن استخدام فرشاة ومعجون الأسنان.

ورغم أن السواك طريقة صحيحة ومفيدة للحفاظ على صحة الفم والأسنان، إلا أن الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية أكدّ بتغريدة على موقع "تويتر"، أن استخدامه لا يُغني عن فرشاة ومعجون الأسنان.

ويُعتبر السواك من المُطهرات الجيدة للفم، وهو فعّال في تنظيف الأسنان بشكلٍ جيّد.

ولكن لا يمكن الاستغناء عن فرشاة ومعجون الأسنان. ويحتوي معجون الأسنان على مادة الفلورايد التي تمنع تسوس الأسنان، بالإضافةً إلى أمراض اللثة.